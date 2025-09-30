CotaçõesSeções
REXR-PB: Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem

23.45 USD 0.09 (0.38%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do REXR-PB para hoje mudou para -0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.41 e o mais alto foi 23.49.

Veja a dinâmica do par de moedas Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de REXR-PB hoje?

Hoje Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem (REXR-PB) está avaliado em 23.45. O instrumento é negociado dentro de -0.38%, o fechamento de ontem foi 23.54, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de REXR-PB em tempo real.

As ações de Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem pagam dividendos?

Atualmente Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem está avaliado em 23.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.31% e USD. Monitore os movimentos de REXR-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de REXR-PB?

Você pode comprar ações de Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem (REXR-PB) pelo preço atual 23.45. Ordens geralmente são executadas perto de 23.45 ou 23.75, enquanto 4 e 0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de REXR-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de REXR-PB?

Investir em Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem envolve considerar a faixa anual 22.27 - 23.56 e o preço atual 23.45. Muitos comparam 2.09% e 2.31% antes de enviar ordens em 23.45 ou 23.75. Estude as mudanças diárias de preço de REXR-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Rexford Industrial Realty, Inc.?

O maior preço de Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) no último ano foi 23.56. As ações oscilaram bastante dentro de 22.27 - 23.56, e a comparação com 23.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Rexford Industrial Realty, Inc.?

O menor preço de Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) no ano foi 22.27. A comparação com o preço atual 23.45 e 22.27 - 23.56 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de REXR-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de REXR-PB?

No passado Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.54 e 2.31% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.41 23.49
Faixa anual
22.27 23.56
Fechamento anterior
23.54
Open
23.41
Bid
23.45
Ask
23.75
Low
23.41
High
23.49
Volume
4
Mudança diária
-0.38%
Mudança mensal
2.09%
Mudança de 6 meses
2.31%
Mudança anual
2.31%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4