REXR-PB: Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem
A taxa do REXR-PB para hoje mudou para -0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.41 e o mais alto foi 23.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de REXR-PB hoje?
Hoje Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem (REXR-PB) está avaliado em 23.45. O instrumento é negociado dentro de -0.38%, o fechamento de ontem foi 23.54, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de REXR-PB em tempo real.
As ações de Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem pagam dividendos?
Atualmente Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem está avaliado em 23.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.31% e USD. Monitore os movimentos de REXR-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de REXR-PB?
Você pode comprar ações de Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem (REXR-PB) pelo preço atual 23.45. Ordens geralmente são executadas perto de 23.45 ou 23.75, enquanto 4 e 0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de REXR-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de REXR-PB?
Investir em Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem envolve considerar a faixa anual 22.27 - 23.56 e o preço atual 23.45. Muitos comparam 2.09% e 2.31% antes de enviar ordens em 23.45 ou 23.75. Estude as mudanças diárias de preço de REXR-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Rexford Industrial Realty, Inc.?
O maior preço de Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) no último ano foi 23.56. As ações oscilaram bastante dentro de 22.27 - 23.56, e a comparação com 23.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Rexford Industrial Realty, Inc.?
O menor preço de Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) no ano foi 22.27. A comparação com o preço atual 23.45 e 22.27 - 23.56 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de REXR-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de REXR-PB?
No passado Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.54 e 2.31% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.54
- Open
- 23.41
- Bid
- 23.45
- Ask
- 23.75
- Low
- 23.41
- High
- 23.49
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.38%
- Mudança mensal
- 2.09%
- Mudança de 6 meses
- 2.31%
- Mudança anual
- 2.31%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4