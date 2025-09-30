- Aperçu
REXR-PB: Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem
Le taux de change de REXR-PB a changé de -0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.41 et à un maximum de 23.49.
Suivez la dynamique Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action REXR-PB aujourd'hui ?
L'action Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem est cotée à 23.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.38%, a clôturé hier à 23.54 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de REXR-PB présente ces mises à jour.
L'action Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem verse-t-elle des dividendes ?
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem est actuellement valorisé à 23.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.31% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de REXR-PB.
Comment acheter des actions REXR-PB ?
Vous pouvez acheter des actions Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem au cours actuel de 23.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.45 ou de 23.75, le 4 et le 0.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de REXR-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action REXR-PB ?
Investir dans Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.27 - 23.56 et le prix actuel 23.45. Beaucoup comparent 2.09% et 2.31% avant de passer des ordres à 23.45 ou 23.75. Consultez le graphique du cours de REXR-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Rexford Industrial Realty, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Rexford Industrial Realty, Inc. l'année dernière était 23.56. Au cours de 22.27 - 23.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Rexford Industrial Realty, Inc. ?
Le cours le plus bas de Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) sur l'année a été 22.27. Sa comparaison avec 23.45 et 22.27 - 23.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de REXR-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action REXR-PB a-t-elle été divisée ?
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.54 et 2.31% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.54
- Ouverture
- 23.41
- Bid
- 23.45
- Ask
- 23.75
- Plus Bas
- 23.41
- Plus Haut
- 23.49
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -0.38%
- Changement Mensuel
- 2.09%
- Changement à 6 Mois
- 2.31%
- Changement Annuel
- 2.31%
