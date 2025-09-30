QuotazioniSezioni
Valute / REXR-PB
Tornare a Azioni

REXR-PB: Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem

23.45 USD 0.09 (0.38%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio REXR-PB ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.41 e ad un massimo di 23.49.

Segui le dinamiche di Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni REXR-PB oggi?

Oggi le azioni Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem sono prezzate a 23.45. Viene scambiato all'interno di -0.38%, la chiusura di ieri è stata 23.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di REXR-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem pagano dividendi?

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem è attualmente valutato a 23.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di REXR-PB.

Come acquistare azioni REXR-PB?

Puoi acquistare azioni Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem al prezzo attuale di 23.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.45 o 23.75, mentre 4 e 0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di REXR-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni REXR-PB?

Investire in Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem implica considerare l'intervallo annuale 22.27 - 23.56 e il prezzo attuale 23.45. Molti confrontano 2.09% e 2.31% prima di effettuare ordini su 23.45 o 23.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di REXR-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Rexford Industrial Realty, Inc.?

Il prezzo massimo di Rexford Industrial Realty, Inc. nell'ultimo anno è stato 23.56. All'interno di 22.27 - 23.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Rexford Industrial Realty, Inc.?

Il prezzo più basso di Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) nel corso dell'anno è stato 22.27. Confrontandolo con gli attuali 23.45 e 22.27 - 23.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda REXR-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di REXR-PB?

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.54 e 2.31%.

Intervallo Giornaliero
23.41 23.49
Intervallo Annuale
22.27 23.56
Chiusura Precedente
23.54
Apertura
23.41
Bid
23.45
Ask
23.75
Minimo
23.41
Massimo
23.49
Volume
4
Variazione giornaliera
-0.38%
Variazione Mensile
2.09%
Variazione Semestrale
2.31%
Variazione Annuale
2.31%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4