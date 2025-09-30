- Panoramica
REXR-PB: Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem
Il tasso di cambio REXR-PB ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.41 e ad un massimo di 23.49.
Segui le dinamiche di Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni REXR-PB oggi?
Oggi le azioni Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem sono prezzate a 23.45. Viene scambiato all'interno di -0.38%, la chiusura di ieri è stata 23.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di REXR-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem pagano dividendi?
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem è attualmente valutato a 23.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di REXR-PB.
Come acquistare azioni REXR-PB?
Puoi acquistare azioni Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem al prezzo attuale di 23.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.45 o 23.75, mentre 4 e 0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di REXR-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni REXR-PB?
Investire in Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem implica considerare l'intervallo annuale 22.27 - 23.56 e il prezzo attuale 23.45. Molti confrontano 2.09% e 2.31% prima di effettuare ordini su 23.45 o 23.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di REXR-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Rexford Industrial Realty, Inc.?
Il prezzo massimo di Rexford Industrial Realty, Inc. nell'ultimo anno è stato 23.56. All'interno di 22.27 - 23.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Rexford Industrial Realty, Inc.?
Il prezzo più basso di Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) nel corso dell'anno è stato 22.27. Confrontandolo con gli attuali 23.45 e 22.27 - 23.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda REXR-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di REXR-PB?
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.54 e 2.31%.
- Chiusura Precedente
- 23.54
- Apertura
- 23.41
- Bid
- 23.45
- Ask
- 23.75
- Minimo
- 23.41
- Massimo
- 23.49
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -0.38%
- Variazione Mensile
- 2.09%
- Variazione Semestrale
- 2.31%
- Variazione Annuale
- 2.31%
