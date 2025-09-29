クォートセクション
通貨 / REXR-PB
株に戻る

REXR-PB: Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem

23.45 USD 0.09 (0.38%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

REXR-PBの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり23.41の安値と23.49の高値で取引されました。

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

REXR-PB株の現在の価格は？

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemの株価は本日23.45です。-0.38%内で取引され、前日の終値は23.54、取引量は4に達しました。REXR-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemの株は配当を出しますか？

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemの現在の価格は23.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.31%やUSDにも注目します。REXR-PBの動きはライブチャートで確認できます。

REXR-PB株を買う方法は？

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemの株は現在23.45で購入可能です。注文は通常23.45または23.75付近で行われ、4や0.17%が市場の動きを示します。REXR-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

REXR-PB株に投資する方法は？

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemへの投資では、年間の値幅22.27 - 23.56と現在の23.45を考慮します。注文は多くの場合23.45や23.75で行われる前に、2.09%や2.31%と比較されます。REXR-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Rexford Industrial Realty, Inc.の株の最高値は？

Rexford Industrial Realty, Inc.の過去1年の最高値は23.56でした。22.27 - 23.56内で株価は大きく変動し、23.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Rexford Industrial Realty, Inc.の株の最低値は？

Rexford Industrial Realty, Inc.(REXR-PB)の年間最安値は22.27でした。現在の23.45や22.27 - 23.56と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。REXR-PBの動きはライブチャートで確認できます。

REXR-PBの株式分割はいつ行われましたか？

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.54、2.31%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.41 23.49
1年のレンジ
22.27 23.56
以前の終値
23.54
始値
23.41
買値
23.45
買値
23.75
安値
23.41
高値
23.49
出来高
4
1日の変化
-0.38%
1ヶ月の変化
2.09%
6ヶ月の変化
2.31%
1年の変化
2.31%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待