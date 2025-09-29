- 概要
REXR-PB: Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem
REXR-PBの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり23.41の安値と23.49の高値で取引されました。
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
REXR-PB株の現在の価格は？
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemの株価は本日23.45です。-0.38%内で取引され、前日の終値は23.54、取引量は4に達しました。REXR-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemの株は配当を出しますか？
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemの現在の価格は23.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.31%やUSDにも注目します。REXR-PBの動きはライブチャートで確認できます。
REXR-PB株を買う方法は？
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemの株は現在23.45で購入可能です。注文は通常23.45または23.75付近で行われ、4や0.17%が市場の動きを示します。REXR-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
REXR-PB株に投資する方法は？
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemへの投資では、年間の値幅22.27 - 23.56と現在の23.45を考慮します。注文は多くの場合23.45や23.75で行われる前に、2.09%や2.31%と比較されます。REXR-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Rexford Industrial Realty, Inc.の株の最高値は？
Rexford Industrial Realty, Inc.の過去1年の最高値は23.56でした。22.27 - 23.56内で株価は大きく変動し、23.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Rexford Industrial Realty, Inc.の株の最低値は？
Rexford Industrial Realty, Inc.(REXR-PB)の年間最安値は22.27でした。現在の23.45や22.27 - 23.56と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。REXR-PBの動きはライブチャートで確認できます。
REXR-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeemは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.54、2.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.54
- 始値
- 23.41
- 買値
- 23.45
- 買値
- 23.75
- 安値
- 23.41
- 高値
- 23.49
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.38%
- 1ヶ月の変化
- 2.09%
- 6ヶ月の変化
- 2.31%
- 1年の変化
- 2.31%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
