- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
REXR-PB: Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem
El tipo de cambio de REXR-PB de hoy ha cambiado un -0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.41, mientras que el máximo ha alcanzado 23.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de REXR-PB hoy?
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem (REXR-PB) se evalúa hoy en 23.45. El instrumento se negocia dentro de -0.38%; el cierre de ayer ha sido 23.54 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios REXR-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem?
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem se evalúa actualmente en 23.45. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.31% y USD. Monitoree los movimientos de REXR-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de REXR-PB?
Puede comprar acciones de Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem (REXR-PB) al precio actual de 23.45. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.45 o 23.75, mientras que 4 y 0.17% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de REXR-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de REXR-PB?
Invertir en Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem implica tener en cuenta el rango anual 22.27 - 23.56 y el precio actual 23.45. Muchos comparan 2.09% y 2.31% antes de colocar órdenes en 23.45 o 23.75. Estudie los cambios diarios de precios de REXR-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Rexford Industrial Realty, Inc.?
El precio más alto de Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) en el último año ha sido 23.56. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.27 - 23.56, una comparación con 23.54 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Rexford Industrial Realty, Inc.?
El precio más bajo de Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) para el año ha sido 22.27. La comparación con los actuales 23.45 y 22.27 - 23.56 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de REXR-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de REXR-PB?
En el pasado, Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.54 y 2.31% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.54
- Open
- 23.41
- Bid
- 23.45
- Ask
- 23.75
- Low
- 23.41
- High
- 23.49
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -0.38%
- Cambio mensual
- 2.09%
- Cambio a 6 meses
- 2.31%
- Cambio anual
- 2.31%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.