REXR-PB: Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem

23.49 USD 0.05 (0.21%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс REXR-PB за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.41, а максимальная — 23.49.

Следите за динамикой Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций REXR-PB сегодня?

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem (REXR-PB) сегодня оценивается на уровне 23.49. Инструмент торгуется в пределах -0.21%, вчерашнее закрытие составило 23.54, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REXR-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem?

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem в настоящее время оценивается в 23.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.49% и USD. Отслеживайте движения REXR-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции REXR-PB?

Вы можете купить акции Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem (REXR-PB) по текущей цене 23.49. Ордера обычно размещаются около 23.49 или 23.79, тогда как 3 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REXR-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции REXR-PB?

Инвестирование в Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem предполагает учет годового диапазона 22.27 - 23.56 и текущей цены 23.49. Многие сравнивают 2.26% и 2.49% перед размещением ордеров на 23.49 или 23.79. Изучайте ежедневные изменения цены REXR-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rexford Industrial Realty, Inc.?

Самая высокая цена Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) за последний год составила 23.56. Акции заметно колебались в пределах 22.27 - 23.56, сравнение с 23.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rexford Industrial Realty, Inc.?

Самая низкая цена Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) за год составила 22.27. Сравнение с текущими 23.49 и 22.27 - 23.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REXR-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций REXR-PB?

В прошлом Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.54 и 2.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.41 23.49
Годовой диапазон
22.27 23.56
Предыдущее закрытие
23.54
Open
23.41
Bid
23.49
Ask
23.79
Low
23.41
High
23.49
Объем
3
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
2.26%
6-месячное изменение
2.49%
Годовое изменение
2.49%
