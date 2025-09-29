- Обзор рынка
REXR-PB: Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem
Курс REXR-PB за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.41, а максимальная — 23.49.
Следите за динамикой Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций REXR-PB сегодня?
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem (REXR-PB) сегодня оценивается на уровне 23.49. Инструмент торгуется в пределах -0.21%, вчерашнее закрытие составило 23.54, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REXR-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem?
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem в настоящее время оценивается в 23.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.49% и USD. Отслеживайте движения REXR-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции REXR-PB?
Вы можете купить акции Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem (REXR-PB) по текущей цене 23.49. Ордера обычно размещаются около 23.49 или 23.79, тогда как 3 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REXR-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции REXR-PB?
Инвестирование в Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem предполагает учет годового диапазона 22.27 - 23.56 и текущей цены 23.49. Многие сравнивают 2.26% и 2.49% перед размещением ордеров на 23.49 или 23.79. Изучайте ежедневные изменения цены REXR-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rexford Industrial Realty, Inc.?
Самая высокая цена Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) за последний год составила 23.56. Акции заметно колебались в пределах 22.27 - 23.56, сравнение с 23.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rexford Industrial Realty, Inc.?
Самая низкая цена Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) за год составила 22.27. Сравнение с текущими 23.49 и 22.27 - 23.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REXR-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций REXR-PB?
В прошлом Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.54 и 2.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.54
- Open
- 23.41
- Bid
- 23.49
- Ask
- 23.79
- Low
- 23.41
- High
- 23.49
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 2.26%
- 6-месячное изменение
- 2.49%
- Годовое изменение
- 2.49%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%