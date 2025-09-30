KurseKategorien
REXR-PB: Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem

23.45 USD 0.09 (0.38%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von REXR-PB hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.41 bis zu einem Hoch von 23.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von REXR-PB heute?

Die Aktie von Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem (REXR-PB) notiert heute bei 23.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.38% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.54 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von REXR-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie REXR-PB Dividenden?

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem wird derzeit mit 23.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von REXR-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich REXR-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem (REXR-PB) zum aktuellen Kurs von 23.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.45 oder 23.75 platziert, während 4 und 0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von REXR-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in REXR-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem müssen die jährliche Spanne 22.27 - 23.56 und der aktuelle Kurs 23.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.09% und 2.31%, bevor sie Orders zu 23.45 oder 23.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von REXR-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Rexford Industrial Realty, Inc.?

Der höchste Kurs von Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) im vergangenen Jahr lag bei 23.56. Innerhalb von 22.27 - 23.56 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Rexford Industrial Realty, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) im Laufe des Jahres betrug 22.27. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.45 und der Spanne 22.27 - 23.56 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von REXR-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von REXR-PB statt?

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.54 und 2.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.41 23.49
Jahresspanne
22.27 23.56
Vorheriger Schlusskurs
23.54
Eröffnung
23.41
Bid
23.45
Ask
23.75
Tief
23.41
Hoch
23.49
Volumen
4
Tagesänderung
-0.38%
Monatsänderung
2.09%
6-Monatsänderung
2.31%
Jahresänderung
2.31%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4