- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
REXR-PB: Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem
Der Wechselkurs von REXR-PB hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.41 bis zu einem Hoch von 23.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von REXR-PB heute?
Die Aktie von Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem (REXR-PB) notiert heute bei 23.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.38% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.54 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von REXR-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie REXR-PB Dividenden?
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem wird derzeit mit 23.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von REXR-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich REXR-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem (REXR-PB) zum aktuellen Kurs von 23.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.45 oder 23.75 platziert, während 4 und 0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von REXR-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in REXR-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem müssen die jährliche Spanne 22.27 - 23.56 und der aktuelle Kurs 23.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.09% und 2.31%, bevor sie Orders zu 23.45 oder 23.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von REXR-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Rexford Industrial Realty, Inc.?
Der höchste Kurs von Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) im vergangenen Jahr lag bei 23.56. Innerhalb von 22.27 - 23.56 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Rexford Industrial Realty, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR-PB) im Laufe des Jahres betrug 22.27. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.45 und der Spanne 22.27 - 23.56 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von REXR-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von REXR-PB statt?
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.54 und 2.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.54
- Eröffnung
- 23.41
- Bid
- 23.45
- Ask
- 23.75
- Tief
- 23.41
- Hoch
- 23.49
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.38%
- Monatsänderung
- 2.09%
- 6-Monatsänderung
- 2.31%
- Jahresänderung
- 2.31%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4