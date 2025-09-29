报价部分
货币 / REXR-PB
REXR-PB: Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem

23.45 USD 0.09 (0.38%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日REXR-PB汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点23.41和高点23.49进行交易。

关注Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

REXR-PB股票今天的价格是多少？

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem股票今天的定价为23.45。它在-0.38%范围内交易，昨天的收盘价为23.54，交易量达到4。REXR-PB的实时价格图表显示了这些更新。

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem股票是否支付股息？

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem目前的价值为23.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.31%和USD。实时查看图表以跟踪REXR-PB走势。

如何购买REXR-PB股票？

您可以以23.45的当前价格购买Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem股票。订单通常设置在23.45或23.75附近，而4和0.17%显示市场活动。立即关注REXR-PB的实时图表更新。

如何投资REXR-PB股票？

投资Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem需要考虑年度范围22.27 - 23.56和当前价格23.45。许多人在以23.45或23.75下订单之前，会比较2.09%和。实时查看REXR-PB价格图表，了解每日变化。

Rexford Industrial Realty, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rexford Industrial Realty, Inc.的最高价格是23.56。在22.27 - 23.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem的绩效。

Rexford Industrial Realty, Inc.股票的最低价格是多少？

Rexford Industrial Realty, Inc.（REXR-PB）的最低价格为22.27。将其与当前的23.45和22.27 - 23.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REXR-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

REXR-PB股票是什么时候拆分的？

Rexford Industrial Realty Inc 5.875% Series B Cumulative Redeem历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.54和2.31%中可见。

日范围
23.41 23.49
年范围
22.27 23.56
前一天收盘价
23.54
开盘价
23.41
卖价
23.45
买价
23.75
最低价
23.41
最高价
23.49
交易量
4
日变化
-0.38%
月变化
2.09%
6个月变化
2.31%
年变化
2.31%
