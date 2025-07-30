Moedas / REG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
REG: Regency Centers Corporation
69.94 USD 0.18 (0.26%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do REG para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.45 e o mais alto foi 70.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Regency Centers Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REG Notícias
- Kimco Earns Credit Rating Upgrade, Boosts Shareholder Confidence
- Austrália - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice S&P/ASX 200 avançou 0,28%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.28%
- Austrália - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice S&P/ASX 200 recuou 0,13%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.13%
- Can O Stay Resilient Amid Soft Economy With a Stable Rent Base?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- 5 Reasons to Add Regency Centers Stock to Your Portfolio Now
- Why Is Regency Centers (REG) Up 0.2% Since Last Earnings Report?
- Here's Why it Is Wise to Hold Regency Centers Stock in Your Portfolio
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Diversified Tenant Base: Is Realty Income Truly Recession-Proof?
- JPMorgan downgrades Regis Healthcare stock rating to Neutral on valuation
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Macerich Q2 FFO Misses Estimates, Occupancy Declines Y/Y
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Regency Centers stock
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Realty Income Q2 AFFO Falls Short of Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Federal Realty Beats on Q2 FFO & Revenue Estimates, Raises 2025 View
- Simon Property Q2 FFO Beats Estimates on Higher Revenues & Occupancy
- Phillips Edison: On Sale And Built For Lasting Income (NASDAQ:PECO)
- Behind The (Revised) Curve
- Regency Centers (REG) Q2 2025 Earnings Transcript
Faixa diária
69.45 70.24
Faixa anual
52.43 78.18
- Fechamento anterior
- 69.76
- Open
- 69.61
- Bid
- 69.94
- Ask
- 70.24
- Low
- 69.45
- High
- 70.24
- Volume
- 88
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- -3.26%
- Mudança de 6 meses
- -4.79%
- Mudança anual
- -3.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh