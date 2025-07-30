Валюты / REG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
REG: Regency Centers Corporation
70.38 USD 0.59 (0.83%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REG за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.23, а максимальная — 71.04.
Следите за динамикой Regency Centers Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости REG
- Kimco Earns Credit Rating Upgrade, Boosts Shareholder Confidence
- Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,28%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.28%
- Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,13%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.13%
- Can O Stay Resilient Amid Soft Economy With a Stable Rent Base?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- 5 Reasons to Add Regency Centers Stock to Your Portfolio Now
- Why Is Regency Centers (REG) Up 0.2% Since Last Earnings Report?
- Here's Why it Is Wise to Hold Regency Centers Stock in Your Portfolio
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Diversified Tenant Base: Is Realty Income Truly Recession-Proof?
- JPMorgan downgrades Regis Healthcare stock rating to Neutral on valuation
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Macerich Q2 FFO Misses Estimates, Occupancy Declines Y/Y
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Regency Centers stock
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Realty Income Q2 AFFO Falls Short of Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Federal Realty Beats on Q2 FFO & Revenue Estimates, Raises 2025 View
- Simon Property Q2 FFO Beats Estimates on Higher Revenues & Occupancy
- Phillips Edison: On Sale And Built For Lasting Income (NASDAQ:PECO)
- Behind The (Revised) Curve
- Regency Centers (REG) Q2 2025 Earnings Transcript
Дневной диапазон
70.23 71.04
Годовой диапазон
52.43 78.18
- Предыдущее закрытие
- 70.97
- Open
- 70.73
- Bid
- 70.38
- Ask
- 70.68
- Low
- 70.23
- High
- 71.04
- Объем
- 1.977 K
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- -2.66%
- 6-месячное изменение
- -4.19%
- Годовое изменение
- -2.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.