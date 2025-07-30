КотировкиРазделы
REG: Regency Centers Corporation

70.38 USD 0.59 (0.83%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс REG за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.23, а максимальная — 71.04.

Следите за динамикой Regency Centers Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
70.23 71.04
Годовой диапазон
52.43 78.18
Предыдущее закрытие
70.97
Open
70.73
Bid
70.38
Ask
70.68
Low
70.23
High
71.04
Объем
1.977 K
Дневное изменение
-0.83%
Месячное изменение
-2.66%
6-месячное изменение
-4.19%
Годовое изменение
-2.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.