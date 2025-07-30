货币 / REG
REG: Regency Centers Corporation
70.81 USD 0.43 (0.61%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日REG汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点70.37和高点71.02进行交易。
关注Regency Centers Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REG新闻
- Kimco Earns Credit Rating Upgrade, Boosts Shareholder Confidence
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.28%
- 澳大利亚股市上涨；截至收盘澳大利亚S&P/ASX200指数上涨0.28%
- 澳大利亚股市收低；截至收盘澳大利亚S&P/ASX200指数下跌0.13%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.13%
- Can O Stay Resilient Amid Soft Economy With a Stable Rent Base?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- 5 Reasons to Add Regency Centers Stock to Your Portfolio Now
- Why Is Regency Centers (REG) Up 0.2% Since Last Earnings Report?
- Here's Why it Is Wise to Hold Regency Centers Stock in Your Portfolio
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Diversified Tenant Base: Is Realty Income Truly Recession-Proof?
- JPMorgan downgrades Regis Healthcare stock rating to Neutral on valuation
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Macerich Q2 FFO Misses Estimates, Occupancy Declines Y/Y
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Regency Centers stock
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Realty Income Q2 AFFO Falls Short of Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Federal Realty Beats on Q2 FFO & Revenue Estimates, Raises 2025 View
- Simon Property Q2 FFO Beats Estimates on Higher Revenues & Occupancy
- Phillips Edison: On Sale And Built For Lasting Income (NASDAQ:PECO)
- Behind The (Revised) Curve
- Regency Centers (REG) Q2 2025 Earnings Transcript
日范围
70.37 71.02
年范围
52.43 78.18
- 前一天收盘价
- 70.38
- 开盘价
- 70.37
- 卖价
- 70.81
- 买价
- 71.11
- 最低价
- 70.37
- 最高价
- 71.02
- 交易量
- 436
- 日变化
- 0.61%
- 月变化
- -2.06%
- 6个月变化
- -3.61%
- 年变化
- -2.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值