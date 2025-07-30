통화 / REG
REG: Regency Centers Corporation
70.27 USD 0.06 (0.09%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
REG 환율이 오늘 -0.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 69.80이고 고가는 70.67이었습니다.
Regency Centers Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REG News
- Kimco Earns Credit Rating Upgrade, Boosts Shareholder Confidence
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.28%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.13%
- Can O Stay Resilient Amid Soft Economy With a Stable Rent Base?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- 5 Reasons to Add Regency Centers Stock to Your Portfolio Now
- Why Is Regency Centers (REG) Up 0.2% Since Last Earnings Report?
- Here's Why it Is Wise to Hold Regency Centers Stock in Your Portfolio
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Diversified Tenant Base: Is Realty Income Truly Recession-Proof?
- JPMorgan downgrades Regis Healthcare stock rating to Neutral on valuation
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Macerich Q2 FFO Misses Estimates, Occupancy Declines Y/Y
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Regency Centers stock
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Realty Income Q2 AFFO Falls Short of Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Federal Realty Beats on Q2 FFO & Revenue Estimates, Raises 2025 View
- Simon Property Q2 FFO Beats Estimates on Higher Revenues & Occupancy
- Phillips Edison: On Sale And Built For Lasting Income (NASDAQ:PECO)
- Behind The (Revised) Curve
- Regency Centers (REG) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Regency Centers Q2 2025 misses EPS forecast, raises guidance
- Regency Centers Q2 2025 slides: Raises guidance, announces $357M acquisition
일일 변동 비율
69.80 70.67
년간 변동
52.43 78.18
- 이전 종가
- 70.33
- 시가
- 70.56
- Bid
- 70.27
- Ask
- 70.57
- 저가
- 69.80
- 고가
- 70.67
- 볼륨
- 2.927 K
- 일일 변동
- -0.09%
- 월 변동
- -2.81%
- 6개월 변동
- -4.34%
- 년간 변동율
- -3.06%
