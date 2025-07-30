Währungen / REG
REG: Regency Centers Corporation
70.33 USD 0.57 (0.82%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REG hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.45 bis zu einem Hoch von 70.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Regency Centers Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
REG News
- Kimco Earns Credit Rating Upgrade, Boosts Shareholder Confidence
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.28%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.13%
- Can O Stay Resilient Amid Soft Economy With a Stable Rent Base?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- 5 Reasons to Add Regency Centers Stock to Your Portfolio Now
- Why Is Regency Centers (REG) Up 0.2% Since Last Earnings Report?
- Here's Why it Is Wise to Hold Regency Centers Stock in Your Portfolio
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Diversified Tenant Base: Is Realty Income Truly Recession-Proof?
- JPMorgan downgrades Regis Healthcare stock rating to Neutral on valuation
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Macerich Q2 FFO Misses Estimates, Occupancy Declines Y/Y
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Regency Centers stock
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Realty Income Q2 AFFO Falls Short of Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Federal Realty Beats on Q2 FFO & Revenue Estimates, Raises 2025 View
- Simon Property Q2 FFO Beats Estimates on Higher Revenues & Occupancy
- Phillips Edison: On Sale And Built For Lasting Income (NASDAQ:PECO)
- Behind The (Revised) Curve
- Regency Centers (REG) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Regency Centers Q2 2025 misses EPS forecast, raises guidance
- Regency Centers Q2 2025 slides: Raises guidance, announces $357M acquisition
Tagesspanne
69.45 70.52
Jahresspanne
52.43 78.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.76
- Eröffnung
- 69.61
- Bid
- 70.33
- Ask
- 70.63
- Tief
- 69.45
- Hoch
- 70.52
- Volumen
- 1.934 K
- Tagesänderung
- 0.82%
- Monatsänderung
- -2.72%
- 6-Monatsänderung
- -4.26%
- Jahresänderung
- -2.98%
