REG: Regency Centers Corporation

70.33 USD 0.57 (0.82%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von REG hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.45 bis zu einem Hoch von 70.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Regency Centers Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
69.45 70.52
Jahresspanne
52.43 78.18
Vorheriger Schlusskurs
69.76
Eröffnung
69.61
Bid
70.33
Ask
70.63
Tief
69.45
Hoch
70.52
Volumen
1.934 K
Tagesänderung
0.82%
Monatsänderung
-2.72%
6-Monatsänderung
-4.26%
Jahresänderung
-2.98%
