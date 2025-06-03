Moedas / RDZN
RDZN: Roadzen Inc
0.97 USD 0.02 (2.11%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RDZN para hoje mudou para 2.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.92 e o mais alto foi 0.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Roadzen Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RDZN Notícias
Faixa diária
0.92 0.97
Faixa anual
0.68 3.00
- Fechamento anterior
- 0.95
- Open
- 0.96
- Bid
- 0.97
- Ask
- 1.27
- Low
- 0.92
- High
- 0.97
- Volume
- 228
- Mudança diária
- 2.11%
- Mudança mensal
- -3.00%
- Mudança de 6 meses
- -7.62%
- Mudança anual
- -19.17%
