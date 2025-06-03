통화 / RDZN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RDZN: Roadzen Inc
0.92 USD 0.05 (5.15%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RDZN 환율이 오늘 -5.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.91이고 고가는 0.98이었습니다.
Roadzen Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDZN News
- Roadzen’s India unit raises $4.5 million at premium valuation
- Roadzen Posts 22% Q1 Revenue Gain
- Roadzen enters $2.25 million private placement with institutional investors
- Roadzen stock plummets after discounted share offering
- Roadzen secures $2.25 million in registered direct offering
- Roadzen raises $2.25 million in premium-priced private placement
- Roadzen partners with major two-wheeler maker for EV roadside assistance
- Roadzen subsidiary partners with UK car retailer to offer GAP insurance
- Roadzen Reports Full Fiscal Year 2025 Financial Results; Fiscal Q4 Delivers 13.3% Revenue Growth, 99% Net Loss Reduction, and Continued Progress Towards Breakeven
- Supergas selects Roadzen’s AI platform to enhance fleet safety
- New to The Street’s Featured Client - Roadzen’s DrivebuddyAI(™) Platform Recognized as Key Innovator in InCabin Market Map Report
- New to The Street’s Client Roadzen (NASDAQ: RDZN) Partners with Vodafone Automotive
- Roadzen secures patent for drowsiness detection algorithm
일일 변동 비율
0.91 0.98
년간 변동
0.68 3.00
- 이전 종가
- 0.97
- 시가
- 0.98
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- 저가
- 0.91
- 고가
- 0.98
- 볼륨
- 592
- 일일 변동
- -5.15%
- 월 변동
- -8.00%
- 6개월 변동
- -12.38%
- 년간 변동율
- -23.33%
20 9월, 토요일