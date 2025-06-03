QuotazioniSezioni
RDZN: Roadzen Inc

0.92 USD 0.05 (5.15%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RDZN ha avuto una variazione del -5.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.91 e ad un massimo di 0.98.

Segui le dinamiche di Roadzen Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.91 0.98
Intervallo Annuale
0.68 3.00
Chiusura Precedente
0.97
Apertura
0.98
Bid
0.92
Ask
1.22
Minimo
0.91
Massimo
0.98
Volume
592
Variazione giornaliera
-5.15%
Variazione Mensile
-8.00%
Variazione Semestrale
-12.38%
Variazione Annuale
-23.33%
21 settembre, domenica