RDZN: Roadzen Inc
0.92 USD 0.05 (5.15%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RDZN ha avuto una variazione del -5.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.91 e ad un massimo di 0.98.
Segui le dinamiche di Roadzen Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RDZN News
- Roadzen’s India unit raises $4.5 million at premium valuation
- Roadzen Posts 22% Q1 Revenue Gain
- Roadzen enters $2.25 million private placement with institutional investors
- Roadzen stock plummets after discounted share offering
- Roadzen secures $2.25 million in registered direct offering
- Roadzen raises $2.25 million in premium-priced private placement
- Roadzen partners with major two-wheeler maker for EV roadside assistance
- Roadzen subsidiary partners with UK car retailer to offer GAP insurance
- Roadzen Reports Full Fiscal Year 2025 Financial Results; Fiscal Q4 Delivers 13.3% Revenue Growth, 99% Net Loss Reduction, and Continued Progress Towards Breakeven
- Supergas selects Roadzen’s AI platform to enhance fleet safety
- New to The Street’s Featured Client - Roadzen’s DrivebuddyAI(™) Platform Recognized as Key Innovator in InCabin Market Map Report
- New to The Street’s Client Roadzen (NASDAQ: RDZN) Partners with Vodafone Automotive
- Roadzen secures patent for drowsiness detection algorithm
Intervallo Giornaliero
0.91 0.98
Intervallo Annuale
0.68 3.00
- Chiusura Precedente
- 0.97
- Apertura
- 0.98
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Minimo
- 0.91
- Massimo
- 0.98
- Volume
- 592
- Variazione giornaliera
- -5.15%
- Variazione Mensile
- -8.00%
- Variazione Semestrale
- -12.38%
- Variazione Annuale
- -23.33%
21 settembre, domenica