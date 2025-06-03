Валюты / RDZN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RDZN: Roadzen Inc
0.97 USD 0.01 (1.04%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RDZN за сегодня изменился на 1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.94, а максимальная — 0.99.
Следите за динамикой Roadzen Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RDZN
- Roadzen’s India unit raises $4.5 million at premium valuation
- Roadzen Posts 22% Q1 Revenue Gain
- Roadzen enters $2.25 million private placement with institutional investors
- Roadzen stock plummets after discounted share offering
- Roadzen secures $2.25 million in registered direct offering
- Roadzen raises $2.25 million in premium-priced private placement
- Roadzen partners with major two-wheeler maker for EV roadside assistance
- Roadzen subsidiary partners with UK car retailer to offer GAP insurance
- Roadzen Reports Full Fiscal Year 2025 Financial Results; Fiscal Q4 Delivers 13.3% Revenue Growth, 99% Net Loss Reduction, and Continued Progress Towards Breakeven
- Supergas selects Roadzen’s AI platform to enhance fleet safety
- New to The Street’s Featured Client - Roadzen’s DrivebuddyAI(™) Platform Recognized as Key Innovator in InCabin Market Map Report
- New to The Street’s Client Roadzen (NASDAQ: RDZN) Partners with Vodafone Automotive
- Roadzen secures patent for drowsiness detection algorithm
Дневной диапазон
0.94 0.99
Годовой диапазон
0.68 3.00
- Предыдущее закрытие
- 0.96
- Open
- 0.97
- Bid
- 0.97
- Ask
- 1.27
- Low
- 0.94
- High
- 0.99
- Объем
- 181
- Дневное изменение
- 1.04%
- Месячное изменение
- -3.00%
- 6-месячное изменение
- -7.62%
- Годовое изменение
- -19.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.