Währungen / RDZN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RDZN: Roadzen Inc
0.93 USD 0.04 (4.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RDZN hat sich für heute um -4.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.93 bis zu einem Hoch von 0.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Roadzen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDZN News
- Roadzen’s India unit raises $4.5 million at premium valuation
- Roadzen Posts 22% Q1 Revenue Gain
- Roadzen enters $2.25 million private placement with institutional investors
- Roadzen stock plummets after discounted share offering
- Roadzen secures $2.25 million in registered direct offering
- Roadzen raises $2.25 million in premium-priced private placement
- Roadzen partners with major two-wheeler maker for EV roadside assistance
- Roadzen subsidiary partners with UK car retailer to offer GAP insurance
- Roadzen Reports Full Fiscal Year 2025 Financial Results; Fiscal Q4 Delivers 13.3% Revenue Growth, 99% Net Loss Reduction, and Continued Progress Towards Breakeven
- Supergas selects Roadzen’s AI platform to enhance fleet safety
- New to The Street’s Featured Client - Roadzen’s DrivebuddyAI(™) Platform Recognized as Key Innovator in InCabin Market Map Report
- New to The Street’s Client Roadzen (NASDAQ: RDZN) Partners with Vodafone Automotive
- Roadzen secures patent for drowsiness detection algorithm
Tagesspanne
0.93 0.98
Jahresspanne
0.68 3.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.97
- Eröffnung
- 0.98
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Tief
- 0.93
- Hoch
- 0.98
- Volumen
- 353
- Tagesänderung
- -4.12%
- Monatsänderung
- -7.00%
- 6-Monatsänderung
- -11.43%
- Jahresänderung
- -22.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K