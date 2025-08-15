Moedas / RCAT
RCAT: Red Cat Holdings Inc
10.15 USD 1.12 (9.94%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RCAT para hoje mudou para -9.94%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.83 e o mais alto foi 10.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Red Cat Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCAT Notícias
Faixa diária
9.83 10.47
Faixa anual
2.41 15.28
- Fechamento anterior
- 11.27
- Open
- 10.13
- Bid
- 10.15
- Ask
- 10.45
- Low
- 9.83
- High
- 10.47
- Volume
- 22.675 K
- Mudança diária
- -9.94%
- Mudança mensal
- 18.57%
- Mudança de 6 meses
- 70.88%
- Mudança anual
- 302.78%
