RCAT: Red Cat Holdings Inc
10.28 USD 0.24 (2.39%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RCAT hat sich für heute um 2.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.06 bis zu einem Hoch von 10.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Red Cat Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.06 10.39
Jahresspanne
2.41 15.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.04
- Eröffnung
- 10.21
- Bid
- 10.28
- Ask
- 10.58
- Tief
- 10.06
- Hoch
- 10.39
- Volumen
- 1.338 K
- Tagesänderung
- 2.39%
- Monatsänderung
- 20.09%
- 6-Monatsänderung
- 73.06%
- Jahresänderung
- 307.94%
