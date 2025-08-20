Divisas / RCAT
RCAT: Red Cat Holdings Inc
11.27 USD 0.44 (4.06%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RCAT de hoy ha cambiado un 4.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.20, mientras que el máximo ha alcanzado 11.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Red Cat Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RCAT News
- After-hours movers: Nucor, Cracker Barrel, IONQ, Red Cat Holdings
- Red Cat anuncia oferta pública de acciones ordinarias
- Acciones de Red Cat caen tras anunciar oferta pública de acciones
- Acciones de Red Cat Holdings caen tras anuncio de oferta de valores por $300 millones
- Red Cat: My Favorite Drone Stock This Year (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat se asocia con Safe Pro para mejorar la detección de amenazas con drones
- Red Cat Secures NATO Approval-Drone Demand On The Rise (NASDAQ:RCAT)
- Las acciones de Red Cat suben tras la inclusión del dron Black Widow en el catálogo de la OTAN
- Las acciones de Red Cat se disparan tras la aprobación del sistema Teal Drones por la OTAN
- Red Cat Holdings appoints KPMG as new auditor, dismisses dbbmckennon
- Red Cat: $160 Million Per Year Upside From A Possible DJI Ban Next Year
- Red Cat launches Blue Ops division for maritime defense systems
- Red Cat: Massive Drone Tailwinds Start Now (NASDAQ:RCAT)
Rango diario
10.20 11.56
Rango anual
2.41 15.28
- Cierres anteriores
- 10.83
- Open
- 10.44
- Bid
- 11.27
- Ask
- 11.57
- Low
- 10.20
- High
- 11.56
- Volumen
- 15.576 K
- Cambio diario
- 4.06%
- Cambio mensual
- 31.66%
- Cambio a 6 meses
- 89.73%
- Cambio anual
- 347.22%
