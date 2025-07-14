КотировкиРазделы
Валюты / RCAT
Назад в Рынок акций США

RCAT: Red Cat Holdings Inc

10.83 USD 0.31 (2.95%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RCAT за сегодня изменился на 2.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.58, а максимальная — 10.85.

Следите за динамикой Red Cat Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RCAT

Дневной диапазон
9.58 10.85
Годовой диапазон
2.41 15.28
Предыдущее закрытие
10.52
Open
9.89
Bid
10.83
Ask
11.13
Low
9.58
High
10.85
Объем
13.398 K
Дневное изменение
2.95%
Месячное изменение
26.52%
6-месячное изменение
82.32%
Годовое изменение
329.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.