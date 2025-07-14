Валюты / RCAT
RCAT: Red Cat Holdings Inc
10.83 USD 0.31 (2.95%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RCAT за сегодня изменился на 2.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.58, а максимальная — 10.85.
Следите за динамикой Red Cat Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RCAT
- Акции Red Cat Holdings падают после объявления о выпуске ценных бумаг на $300 млн
- Red Cat Holdings stock falls after $300 million securities offering announcement
- Red Cat: My Favorite Drone Stock This Year (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat partners with Safe Pro to enhance drone threat detection
- Red Cat Secures NATO Approval-Drone Demand On The Rise (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat shares jump after NATO adds Black Widow drone to catalog
- Red Cat stock soars after NATO approves Teal Drones system
- Red Cat Holdings appoints KPMG as new auditor, dismisses dbbmckennon
- Red Cat: $160 Million Per Year Upside From A Possible DJI Ban Next Year
- Red Cat launches Blue Ops division for maritime defense systems
- Red Cat: Massive Drone Tailwinds Start Now (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat Vs. Kratos: Two Top Futuristic Drone Stocks
- Red Cat Holdings: High Growth Potential, But High Risk Exposure (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat stock falls after Fuzzy Panda issues shorts, citing production failures
- Red Cat stock tumbles after Fuzzy Panda Research short report
- Red Cat: Hegseth's Drone Frenzy Hasn't Fully Kicked In - Buy Post Earnings (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat Holdings earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- AIRO Group Q2 2025 Financial Results Highlight Ongoing Expansion (AIRO)
- Red Cat Holdings Stock Is Rising Wednesday: What's Going On? - Red Cat Holdings (NASDAQ:RCAT)
- 5 best drone maker stocks poised to fly according to WarrenAI
- New Military Memo Could Send Red Cat Stock Sky-High (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat Holdings: Riding The Wave Of U.S. Defense Spending – A Speculative Buy (RCAT)
- Red Cat: Riding DoD Drone Push (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat Stock Is Moving Higher Monday: What's Going On? - Red Cat Holdings (NASDAQ:RCAT)
Дневной диапазон
9.58 10.85
Годовой диапазон
2.41 15.28
- Предыдущее закрытие
- 10.52
- Open
- 9.89
- Bid
- 10.83
- Ask
- 11.13
- Low
- 9.58
- High
- 10.85
- Объем
- 13.398 K
- Дневное изменение
- 2.95%
- Месячное изменение
- 26.52%
- 6-месячное изменение
- 82.32%
- Годовое изменение
- 329.76%
