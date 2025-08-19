Valute / RCAT
RCAT: Red Cat Holdings Inc
10.46 USD 0.42 (4.18%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RCAT ha avuto una variazione del 4.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.98 e ad un massimo di 10.62.
Segui le dinamiche di Red Cat Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RCAT News
- Red Cat raccoglie 172,5 milioni di dollari in offerta pubblica di azioni ordinarie
- Red Cat raises $172.5 million in public offering of common stock
- Red Cat fissa il prezzo dell’offerta pubblica di azioni ordinarie a 150 milioni di dollari
- Red Cat prices $150 million public offering of common stock
- After-hours movers: Nucor, Cracker Barrel, IONQ, Red Cat Holdings
- Titoli in movimento dopo la chiusura: Nucor, Cracker Barrel, IONQ, Red Cat
- Red Cat annuncia offerta pubblica di azioni ordinarie
- Red Cat announces public offering of common stock
- Le azioni di Red Cat crollano dopo l’annuncio di un’offerta pubblica di azioni
- Red Cat stock falls after announcing public offering of shares
- Le azioni di Red Cat Holdings calano dopo l’annuncio di un’offerta di titoli da 300 milioni di dollari
- Red Cat Holdings stock falls after $300 million securities offering announcement
- Red Cat: My Favorite Drone Stock This Year (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat partners with Safe Pro to enhance drone threat detection
- Red Cat Secures NATO Approval-Drone Demand On The Rise (NASDAQ:RCAT)
- Azioni Red Cat in rialzo dopo l’aggiunta del drone Black Widow al catalogo NATO
- Red Cat shares jump after NATO adds Black Widow drone to catalog
- Le azioni di Red Cat salgono dopo l’approvazione del sistema Teal Drones da parte della NATO
- Red Cat stock soars after NATO approves Teal Drones system
- Red Cat Holdings appoints KPMG as new auditor, dismisses dbbmckennon
- Red Cat: $160 Million Per Year Upside From A Possible DJI Ban Next Year
- Red Cat launches Blue Ops division for maritime defense systems
- Red Cat: Massive Drone Tailwinds Start Now (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat Vs. Kratos: Two Top Futuristic Drone Stocks
Intervallo Giornaliero
9.98 10.62
Intervallo Annuale
2.41 15.28
- Chiusura Precedente
- 10.04
- Apertura
- 10.21
- Bid
- 10.46
- Ask
- 10.76
- Minimo
- 9.98
- Massimo
- 10.62
- Volume
- 20.596 K
- Variazione giornaliera
- 4.18%
- Variazione Mensile
- 22.20%
- Variazione Semestrale
- 76.09%
- Variazione Annuale
- 315.08%
20 settembre, sabato