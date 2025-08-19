QuotazioniSezioni
Valute / RCAT
Tornare a Azioni

RCAT: Red Cat Holdings Inc

10.46 USD 0.42 (4.18%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RCAT ha avuto una variazione del 4.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.98 e ad un massimo di 10.62.

Segui le dinamiche di Red Cat Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RCAT News

Intervallo Giornaliero
9.98 10.62
Intervallo Annuale
2.41 15.28
Chiusura Precedente
10.04
Apertura
10.21
Bid
10.46
Ask
10.76
Minimo
9.98
Massimo
10.62
Volume
20.596 K
Variazione giornaliera
4.18%
Variazione Mensile
22.20%
Variazione Semestrale
76.09%
Variazione Annuale
315.08%
20 settembre, sabato