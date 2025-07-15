货币 / RCAT
RCAT: Red Cat Holdings Inc
11.10 USD 0.27 (2.49%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RCAT汇率已更改2.49%。当日，交易品种以低点10.20和高点11.15进行交易。
关注Red Cat Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCAT新闻
- Red Cat Holdings股价在宣布3亿美元证券发行计划后下跌
- Red Cat Holdings stock falls after $300 million securities offering announcement
- Red Cat: My Favorite Drone Stock This Year (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat partners with Safe Pro to enhance drone threat detection
- Red Cat Secures NATO Approval-Drone Demand On The Rise (NASDAQ:RCAT)
- NATO, Red Cat의 Black Widow 드론 목록 추가 후 주가 급등
- Red Cat shares jump after NATO adds Black Widow drone to catalog
- Red Cat股价飙升，因Teal Drones系统获北约批准
- Red Cat stock soars after NATO approves Teal Drones system
- Red Cat Holdings appoints KPMG as new auditor, dismisses dbbmckennon
- Red Cat: $160 Million Per Year Upside From A Possible DJI Ban Next Year
- Red Cat launches Blue Ops division for maritime defense systems
- Red Cat: Massive Drone Tailwinds Start Now (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat Vs. Kratos: Two Top Futuristic Drone Stocks
- Red Cat Holdings: High Growth Potential, But High Risk Exposure (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat stock falls after Fuzzy Panda issues shorts, citing production failures
- Red Cat stock tumbles after Fuzzy Panda Research short report
- Red Cat: Hegseth's Drone Frenzy Hasn't Fully Kicked In - Buy Post Earnings (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat Holdings earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- AIRO Group Q2 2025 Financial Results Highlight Ongoing Expansion (AIRO)
- Red Cat Holdings Stock Is Rising Wednesday: What's Going On? - Red Cat Holdings (NASDAQ:RCAT)
- 5 best drone maker stocks poised to fly according to WarrenAI
- New Military Memo Could Send Red Cat Stock Sky-High (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat Holdings: Riding The Wave Of U.S. Defense Spending – A Speculative Buy (RCAT)
日范围
10.20 11.15
年范围
2.41 15.28
- 前一天收盘价
- 10.83
- 开盘价
- 10.44
- 卖价
- 11.10
- 买价
- 11.40
- 最低价
- 10.20
- 最高价
- 11.15
- 交易量
- 6.840 K
- 日变化
- 2.49%
- 月变化
- 29.67%
- 6个月变化
- 86.87%
- 年变化
- 340.48%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值