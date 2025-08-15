クォートセクション
RCAT: Red Cat Holdings Inc

10.04 USD 1.23 (10.91%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RCATの今日の為替レートは、-10.91%変化しました。日中、通貨は1あたり9.83の安値と10.47の高値で取引されました。

Red Cat Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.83 10.47
1年のレンジ
2.41 15.28
以前の終値
11.27
始値
10.13
買値
10.04
買値
10.34
安値
9.83
高値
10.47
出来高
34.770 K
1日の変化
-10.91%
1ヶ月の変化
17.29%
6ヶ月の変化
69.02%
1年の変化
298.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K