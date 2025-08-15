通貨 / RCAT
RCAT: Red Cat Holdings Inc
10.04 USD 1.23 (10.91%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RCATの今日の為替レートは、-10.91%変化しました。日中、通貨は1あたり9.83の安値と10.47の高値で取引されました。
Red Cat Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RCAT News
- レッドキャット、1億5000万ドルの普通株式公募価格を発表
- Red Cat prices $150 million public offering of common stock
- After-hours movers: Nucor, Cracker Barrel, IONQ, Red Cat Holdings
- 時間外取引の注目銘柄：ニューコア、クラッカー・バレル、IONQ、レッド・キャット・ホールディングス
- レッドキャット、普通株式の公募を発表
- Red Cat announces public offering of common stock
- Red Cat社、株式の公募発表後に株価下落
- Red Cat stock falls after announcing public offering of shares
- Red Cat Holdings、3億ドルの証券発行発表後に株価下落
- Red Cat Holdings stock falls after $300 million securities offering announcement
- Red Cat: My Favorite Drone Stock This Year (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat partners with Safe Pro to enhance drone threat detection
- Red Cat Secures NATO Approval-Drone Demand On The Rise (NASDAQ:RCAT)
- レッドキャット株、NATOがブラックウィドウドローンをカタログに追加後に上昇
- Red Cat shares jump after NATO adds Black Widow drone to catalog
- Red Cat株価、Teal Dronesシステムがナトー承認を受け急騰
- Red Cat stock soars after NATO approves Teal Drones system
- Red Cat Holdings appoints KPMG as new auditor, dismisses dbbmckennon
- Red Cat: $160 Million Per Year Upside From A Possible DJI Ban Next Year
- Red Cat launches Blue Ops division for maritime defense systems
- Red Cat: Massive Drone Tailwinds Start Now (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat Vs. Kratos: Two Top Futuristic Drone Stocks
- Red Cat Holdings: High Growth Potential, But High Risk Exposure (NASDAQ:RCAT)
- Red Cat stock falls after Fuzzy Panda issues shorts, citing production failures
1日のレンジ
9.83 10.47
1年のレンジ
2.41 15.28
- 以前の終値
- 11.27
- 始値
- 10.13
- 買値
- 10.04
- 買値
- 10.34
- 安値
- 9.83
- 高値
- 10.47
- 出来高
- 34.770 K
- 1日の変化
- -10.91%
- 1ヶ月の変化
- 17.29%
- 6ヶ月の変化
- 69.02%
- 1年の変化
- 298.41%
