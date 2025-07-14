QuotesSections
Currencies / RCAT
RCAT: Red Cat Holdings Inc

10.83 USD 0.31 (2.95%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

RCAT exchange rate has changed by 2.95% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 9.58 and at a high of 10.85.

RCAT exchange rate has changed by 2.95% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 9.58 and at a high of 10.85.

Daily Range
9.58 10.85
Year Range
2.41 15.28
Previous Close
10.52
Open
9.89
Bid
10.83
Ask
11.13
Low
9.58
High
10.85
Volume
13.398 K
Daily Change
2.95%
Month Change
26.52%
6 Months Change
82.32%
Year Change
329.76%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%