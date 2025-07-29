Moedas / QYLD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
QYLD: Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
17.01 USD 0.01 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QYLD para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.99 e o mais alto foi 17.03.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QYLD Notícias
- Overbought Becomes The Norm For The Nasdaq
- A 25-bp Fed Rate Cut Already Baked in on Wall Street? ETFs to Play
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Nasdaq 100 On Pace For 9th Straight Daily Gain (Nasdaq Global Indices:NDX)
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- GPIQ: Strong ~10% Distribution Yield Providing Steady Passive Cash Flow (NASDAQ:GPIQ)
- QQQI: The Right Way To Play The Tech Game (NASDAQ:QQQI)
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- Assessing QQA: Total Returns, Drawdowns, And Income Potential (NASDAQ:QQA)
- QLD, Not QYLD, And Here's Why (NYSEARCA:QLD)
- Worried About a Stock Market Sell-Off in August? Consider These 2 Reliable Dividend Stocks and 1 ETF
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
- SPYI Vs. QYLD: Why I Prefer S&P 500-Based Covered-Call ETFs (BATS:SPYI)
- Signal Advisors Loads Up on a 11.1% Distribution ETF
- GPIQ Has Over $1 Billion In AUM And Outperformed QQQI And JEPQ (NASDAQ:GPIQ)
- Big Monthly Dividends From Big Tech: Forget JEPQ And Buy GPIQ Instead
- QYLD: Why The Options Strategy This Funds Uses Will Likely Fail Over The Next Decade
- The Earnings Party Hits A Wall: Strong Q2 Profits Can't Overcome Macro Fears
- Secular Bull Markets: The Shot Clock Is Ticking
- Nasdaq Covered Call ETFs for Growth & Income
- Revisiting JEPQ: A Measured Update And Alternatives (NASDAQ:JEPQ)
- These ETFs will give you high income — but you need to learn about their strategies first
- U.S. covered call funds attract record inflows as investors seek yield
- Seeking Monthly Income? This Covered Call Trio May Be All You Need
Faixa diária
16.99 17.03
Faixa anual
14.47 18.85
- Fechamento anterior
- 17.02
- Open
- 17.02
- Bid
- 17.01
- Ask
- 17.31
- Low
- 16.99
- High
- 17.03
- Volume
- 2.826 K
- Mudança diária
- -0.06%
- Mudança mensal
- 3.09%
- Mudança de 6 meses
- 2.53%
- Mudança anual
- -5.66%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh