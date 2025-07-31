КотировкиРазделы
QYLD: Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

17.10 USD 0.09 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QYLD за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.01, а максимальная — 17.10.

Следите за динамикой Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.01 17.10
Годовой диапазон
14.47 18.85
Предыдущее закрытие
17.01
Open
17.04
Bid
17.10
Ask
17.40
Low
17.01
High
17.10
Объем
3.128 K
Дневное изменение
0.53%
Месячное изменение
3.64%
6-месячное изменение
3.07%
Годовое изменение
-5.16%
21 сентября, воскресенье