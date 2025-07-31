Валюты / QYLD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QYLD: Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
17.10 USD 0.09 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QYLD за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.01, а максимальная — 17.10.
Следите за динамикой Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости QYLD
- 3 Stocks That Cut You a Check Each Month
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Overbought Becomes The Norm For The Nasdaq
- A 25-bp Fed Rate Cut Already Baked in on Wall Street? ETFs to Play
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Nasdaq 100 On Pace For 9th Straight Daily Gain (Nasdaq Global Indices:NDX)
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- GPIQ: Strong ~10% Distribution Yield Providing Steady Passive Cash Flow (NASDAQ:GPIQ)
- QQQI: The Right Way To Play The Tech Game (NASDAQ:QQQI)
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- Assessing QQA: Total Returns, Drawdowns, And Income Potential (NASDAQ:QQA)
- QLD, Not QYLD, And Here's Why (NYSEARCA:QLD)
- Worried About a Stock Market Sell-Off in August? Consider These 2 Reliable Dividend Stocks and 1 ETF
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
- SPYI Vs. QYLD: Why I Prefer S&P 500-Based Covered-Call ETFs (BATS:SPYI)
- Signal Advisors Loads Up on a 11.1% Distribution ETF
- GPIQ Has Over $1 Billion In AUM And Outperformed QQQI And JEPQ (NASDAQ:GPIQ)
- Big Monthly Dividends From Big Tech: Forget JEPQ And Buy GPIQ Instead
- QYLD: Why The Options Strategy This Funds Uses Will Likely Fail Over The Next Decade
- The Earnings Party Hits A Wall: Strong Q2 Profits Can't Overcome Macro Fears
- Secular Bull Markets: The Shot Clock Is Ticking
- Nasdaq Covered Call ETFs for Growth & Income
- Revisiting JEPQ: A Measured Update And Alternatives (NASDAQ:JEPQ)
Дневной диапазон
17.01 17.10
Годовой диапазон
14.47 18.85
- Предыдущее закрытие
- 17.01
- Open
- 17.04
- Bid
- 17.10
- Ask
- 17.40
- Low
- 17.01
- High
- 17.10
- Объем
- 3.128 K
- Дневное изменение
- 0.53%
- Месячное изменение
- 3.64%
- 6-месячное изменение
- 3.07%
- Годовое изменение
- -5.16%
21 сентября, воскресенье