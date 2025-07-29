통화 / QYLD
QYLD: Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
17.10 USD 0.09 (0.53%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QYLD 환율이 오늘 0.53%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.01이고 고가는 17.10이었습니다.
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
17.01 17.10
년간 변동
14.47 18.85
- 이전 종가
- 17.01
- 시가
- 17.04
- Bid
- 17.10
- Ask
- 17.40
- 저가
- 17.01
- 고가
- 17.10
- 볼륨
- 3.128 K
- 일일 변동
- 0.53%
- 월 변동
- 3.64%
- 6개월 변동
- 3.07%
- 년간 변동율
- -5.16%
20 9월, 토요일