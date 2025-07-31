货币 / QYLD
QYLD: Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
17.10 USD 0.09 (0.53%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QYLD汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点17.01和高点17.10进行交易。
关注Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
17.01 17.10
年范围
14.47 18.85
- 前一天收盘价
- 17.01
- 开盘价
- 17.04
- 卖价
- 17.10
- 买价
- 17.40
- 最低价
- 17.01
- 最高价
- 17.10
- 交易量
- 3.128 K
- 日变化
- 0.53%
- 月变化
- 3.64%
- 6个月变化
- 3.07%
- 年变化
- -5.16%
21 九月, 星期日