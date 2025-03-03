Moedas / QSI
QSI: Quantum-Si Incorporated - Class A
1.55 USD 0.29 (23.02%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QSI para hoje mudou para 23.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.30 e o mais alto foi 1.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Quantum-Si Incorporated - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QSI Notícias
- Quantum-Si launches new sequencing kit with expanded capabilities
- QuantumSi at UBS Precision Medicine Summit: Advancing Proteomics
- Quantum-Si's Q2 Loss In Line With Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Quantum-Si (QSI) Q2 Revenue Falls 47%
- Quantum-Si incorporated (QSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Quantum-Si Incorporated (QSI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- QSI Gears Up to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Quantum-Si Stock: A Small Position Is Warranted (Technical Analysis) (QSI)
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Quantum-Si prices $50M registered direct offering of common stock at $1.67
- Quantum-Si (QSI) chief product officer Vieceli sells $35k in stock
- Quantum-Si CFO Keyes sells $13,918 in shares
- Quantum-Si Platinum ® Pro Instrument Placed at the Broad Institute to Support Regional Research Initiatives
- Quantum-Si to Join Leading Experts from DNAnexus, Olink, and Northwestern in Upcoming GenomeWeb Webinar on Proteomics Data Integration and Standardization
- Quantum-Si Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Quantum-Si’s Single-Molecule Tech Enables Precise, Multiplexed Measurement of Nanobody Binding in a Single Assay
- Quantum-Si Warrants: Why A Sevenfold Rally Seems Unlikely Before 2026 (NASDAQ:QSIAW)
- Top 2 Health Care Stocks That May Implode In Q2 - Hafnia (NYSE:HAFN), LifeMD (NASDAQ:LFMD)
- Earnings call transcript: QuantumSi Q1 2025 beats EPS forecast, stock dips
- QuantumSi earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Major Gulf markets slide on US slowdown worries
- Quantum-Si Stock: A Rose, By Any Other Name, Wouldn’t Smell As Sweet (NASDAQ:QSI)
- Quantum-Si Shares Climb Despite Worse-Than-Expected Q4 Results - Quantum-Si (NASDAQ:QSI)
Faixa diária
1.30 1.64
Faixa anual
0.61 5.77
- Fechamento anterior
- 1.26
- Open
- 1.31
- Bid
- 1.55
- Ask
- 1.85
- Low
- 1.30
- High
- 1.64
- Volume
- 15.471 K
- Mudança diária
- 23.02%
- Mudança mensal
- 40.91%
- Mudança de 6 meses
- 28.10%
- Mudança anual
- 72.22%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh