QSI: Quantum-Si Incorporated - Class A
1.26 USD 0.07 (5.26%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QSI de hoy ha cambiado un -5.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.24, mientras que el máximo ha alcanzado 1.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Quantum-Si Incorporated - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.24 1.34
Rango anual
0.61 5.77
- Cierres anteriores
- 1.33
- Open
- 1.30
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Low
- 1.24
- High
- 1.34
- Volumen
- 6.196 K
- Cambio diario
- -5.26%
- Cambio mensual
- 14.55%
- Cambio a 6 meses
- 4.13%
- Cambio anual
- 40.00%
