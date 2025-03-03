Валюты / QSI
QSI: Quantum-Si Incorporated - Class A
1.33 USD 0.07 (5.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QSI за сегодня изменился на 5.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.25, а максимальная — 1.34.
Следите за динамикой Quantum-Si Incorporated - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QSI
- Quantum-Si launches new sequencing kit with expanded capabilities
- QuantumSi at UBS Precision Medicine Summit: Advancing Proteomics
- Quantum-Si's Q2 Loss In Line With Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Quantum-Si (QSI) Q2 Revenue Falls 47%
- Quantum-Si incorporated (QSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Quantum-Si Incorporated (QSI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- QSI Gears Up to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Quantum-Si Stock: A Small Position Is Warranted (Technical Analysis) (QSI)
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Quantum-Si prices $50M registered direct offering of common stock at $1.67
- Quantum-Si (QSI) chief product officer Vieceli sells $35k in stock
- Quantum-Si CFO Keyes sells $13,918 in shares
- Quantum-Si Platinum ® Pro Instrument Placed at the Broad Institute to Support Regional Research Initiatives
- Quantum-Si to Join Leading Experts from DNAnexus, Olink, and Northwestern in Upcoming GenomeWeb Webinar on Proteomics Data Integration and Standardization
- Quantum-Si Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Quantum-Si’s Single-Molecule Tech Enables Precise, Multiplexed Measurement of Nanobody Binding in a Single Assay
- Quantum-Si Warrants: Why A Sevenfold Rally Seems Unlikely Before 2026 (NASDAQ:QSIAW)
- Top 2 Health Care Stocks That May Implode In Q2 - Hafnia (NYSE:HAFN), LifeMD (NASDAQ:LFMD)
- Earnings call transcript: QuantumSi Q1 2025 beats EPS forecast, stock dips
- QuantumSi earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Major Gulf markets slide on US slowdown worries
- Quantum-Si Stock: A Rose, By Any Other Name, Wouldn’t Smell As Sweet (NASDAQ:QSI)
- Quantum-Si Shares Climb Despite Worse-Than-Expected Q4 Results - Quantum-Si (NASDAQ:QSI)
Дневной диапазон
1.25 1.34
Годовой диапазон
0.61 5.77
- Предыдущее закрытие
- 1.26
- Open
- 1.29
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Low
- 1.25
- High
- 1.34
- Объем
- 4.755 K
- Дневное изменение
- 5.56%
- Месячное изменение
- 20.91%
- 6-месячное изменение
- 9.92%
- Годовое изменение
- 47.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.