QSI: Quantum-Si Incorporated - Class A
1.50 USD 0.03 (1.96%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QSI ha avuto una variazione del -1.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.45 e ad un massimo di 1.60.
Segui le dinamiche di Quantum-Si Incorporated - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.45 1.60
Intervallo Annuale
0.61 5.77
- Chiusura Precedente
- 1.53
- Apertura
- 1.47
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Minimo
- 1.45
- Massimo
- 1.60
- Volume
- 10.230 K
- Variazione giornaliera
- -1.96%
- Variazione Mensile
- 36.36%
- Variazione Semestrale
- 23.97%
- Variazione Annuale
- 66.67%
21 settembre, domenica