통화 / QSI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
QSI: Quantum-Si Incorporated - Class A
1.50 USD 0.03 (1.96%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QSI 환율이 오늘 -1.96%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.45이고 고가는 1.60이었습니다.
Quantum-Si Incorporated - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QSI News
- Quantum-Si launches new sequencing kit with expanded capabilities
- QuantumSi at UBS Precision Medicine Summit: Advancing Proteomics
- Quantum-Si's Q2 Loss In Line With Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Quantum-Si (QSI) Q2 Revenue Falls 47%
- Quantum-Si incorporated (QSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Quantum-Si Incorporated (QSI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- QSI Gears Up to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Quantum-Si Stock: A Small Position Is Warranted (Technical Analysis) (QSI)
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Quantum-Si prices $50M registered direct offering of common stock at $1.67
- Quantum-Si (QSI) chief product officer Vieceli sells $35k in stock
- Quantum-Si CFO Keyes sells $13,918 in shares
- Quantum-Si Platinum ® Pro Instrument Placed at the Broad Institute to Support Regional Research Initiatives
- Quantum-Si to Join Leading Experts from DNAnexus, Olink, and Northwestern in Upcoming GenomeWeb Webinar on Proteomics Data Integration and Standardization
- Quantum-Si Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Quantum-Si’s Single-Molecule Tech Enables Precise, Multiplexed Measurement of Nanobody Binding in a Single Assay
- Quantum-Si Warrants: Why A Sevenfold Rally Seems Unlikely Before 2026 (NASDAQ:QSIAW)
- Top 2 Health Care Stocks That May Implode In Q2 - Hafnia (NYSE:HAFN), LifeMD (NASDAQ:LFMD)
- Earnings call transcript: QuantumSi Q1 2025 beats EPS forecast, stock dips
- QuantumSi earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Major Gulf markets slide on US slowdown worries
- Quantum-Si Stock: A Rose, By Any Other Name, Wouldn’t Smell As Sweet (NASDAQ:QSI)
- Quantum-Si Shares Climb Despite Worse-Than-Expected Q4 Results - Quantum-Si (NASDAQ:QSI)
일일 변동 비율
1.45 1.60
년간 변동
0.61 5.77
- 이전 종가
- 1.53
- 시가
- 1.47
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- 저가
- 1.45
- 고가
- 1.60
- 볼륨
- 10.230 K
- 일일 변동
- -1.96%
- 월 변동
- 36.36%
- 6개월 변동
- 23.97%
- 년간 변동율
- 66.67%
20 9월, 토요일