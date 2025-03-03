货币 / QSI
QSI: Quantum-Si Incorporated - Class A
1.28 USD 0.05 (3.76%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QSI汇率已更改-3.76%。当日，交易品种以低点1.24和高点1.34进行交易。
关注Quantum-Si Incorporated - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QSI新闻
- Quantum-Si launches new sequencing kit with expanded capabilities
- QuantumSi at UBS Precision Medicine Summit: Advancing Proteomics
- Quantum-Si's Q2 Loss In Line With Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Quantum-Si (QSI) Q2 Revenue Falls 47%
- Quantum-Si incorporated (QSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Quantum-Si Incorporated (QSI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- QSI Gears Up to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Quantum-Si Stock: A Small Position Is Warranted (Technical Analysis) (QSI)
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Quantum-Si prices $50M registered direct offering of common stock at $1.67
- Quantum-Si (QSI) chief product officer Vieceli sells $35k in stock
- Quantum-Si CFO Keyes sells $13,918 in shares
- Quantum-Si Platinum ® Pro Instrument Placed at the Broad Institute to Support Regional Research Initiatives
- Quantum-Si to Join Leading Experts from DNAnexus, Olink, and Northwestern in Upcoming GenomeWeb Webinar on Proteomics Data Integration and Standardization
- Quantum-Si Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Quantum-Si’s Single-Molecule Tech Enables Precise, Multiplexed Measurement of Nanobody Binding in a Single Assay
- Quantum-Si Warrants: Why A Sevenfold Rally Seems Unlikely Before 2026 (NASDAQ:QSIAW)
- Top 2 Health Care Stocks That May Implode In Q2 - Hafnia (NYSE:HAFN), LifeMD (NASDAQ:LFMD)
- Earnings call transcript: QuantumSi Q1 2025 beats EPS forecast, stock dips
- QuantumSi earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Major Gulf markets slide on US slowdown worries
- Quantum-Si Stock: A Rose, By Any Other Name, Wouldn’t Smell As Sweet (NASDAQ:QSI)
- Quantum-Si Shares Climb Despite Worse-Than-Expected Q4 Results - Quantum-Si (NASDAQ:QSI)
日范围
1.24 1.34
年范围
0.61 5.77
- 前一天收盘价
- 1.33
- 开盘价
- 1.30
- 卖价
- 1.28
- 买价
- 1.58
- 最低价
- 1.24
- 最高价
- 1.34
- 交易量
- 5.226 K
- 日变化
- -3.76%
- 月变化
- 16.36%
- 6个月变化
- 5.79%
- 年变化
- 42.22%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值