QNCX: Quince Therapeutics Inc
1.61 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QNCX para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.60 e o mais alto foi 1.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Quince Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QNCX Notícias
- Quince Therapeutics stock price target lowered to $8 by Citizens JMP
- This Lionsgate Studios Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - APA (NASDAQ:APA), Lionsgate Studios (NYSE:LION)
- Quince Therapeutics stock initiated with Market Outperform rating at JMP
- Quince Therapeutics adds immunology expert to scientific advisory board
- Quince Therapeutics to Participate at A-T Society’s 2025 A-T Clinical Research Conference
- Quince Therapeutics Announces Closing of Up to $22 Million Private Placement of Securities
- Quince Therapeutics stock soars after announcing $11.5 million private placement
- Quince Therapeutics raises $11.5 million in private placement
- Quince Therapeutics Exceeds 75% Enrollment in Pivotal Phase 3 NEAT Clinical Trial in Ataxia-Telangiectasia
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Faixa diária
1.60 1.66
Faixa anual
0.69 2.46
- Fechamento anterior
- 1.61
- Open
- 1.66
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Low
- 1.60
- High
- 1.66
- Volume
- 353
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -1.23%
- Mudança de 6 meses
- 22.90%
- Mudança anual
- 111.84%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh