Währungen / QNCX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
QNCX: Quince Therapeutics Inc
1.60 USD 0.01 (0.62%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QNCX hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.58 bis zu einem Hoch von 1.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quince Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QNCX News
- Quince Therapeutics stock price target lowered to $8 by Citizens JMP
- This Lionsgate Studios Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - APA (NASDAQ:APA), Lionsgate Studios (NYSE:LION)
- Quince Therapeutics stock initiated with Market Outperform rating at JMP
- Quince Therapeutics adds immunology expert to scientific advisory board
- Quince Therapeutics to Participate at A-T Society’s 2025 A-T Clinical Research Conference
- Quince Therapeutics Announces Closing of Up to $22 Million Private Placement of Securities
- Quince Therapeutics stock soars after announcing $11.5 million private placement
- Quince Therapeutics raises $11.5 million in private placement
- Quince Therapeutics Exceeds 75% Enrollment in Pivotal Phase 3 NEAT Clinical Trial in Ataxia-Telangiectasia
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Tagesspanne
1.58 1.62
Jahresspanne
0.69 2.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.61
- Eröffnung
- 1.60
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Tief
- 1.58
- Hoch
- 1.62
- Volumen
- 191
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- -1.84%
- 6-Monatsänderung
- 22.14%
- Jahresänderung
- 110.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K