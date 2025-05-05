Divisas / QNCX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
QNCX: Quince Therapeutics Inc
1.61 USD 0.01 (0.62%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QNCX de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.61, mientras que el máximo ha alcanzado 1.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Quince Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QNCX News
- Quince Therapeutics stock price target lowered to $8 by Citizens JMP
- This Lionsgate Studios Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - APA (NASDAQ:APA), Lionsgate Studios (NYSE:LION)
- Quince Therapeutics stock initiated with Market Outperform rating at JMP
- Quince Therapeutics adds immunology expert to scientific advisory board
- Quince Therapeutics to Participate at A-T Society’s 2025 A-T Clinical Research Conference
- Quince Therapeutics Announces Closing of Up to $22 Million Private Placement of Securities
- Quince Therapeutics stock soars after announcing $11.5 million private placement
- Quince Therapeutics raises $11.5 million in private placement
- Quince Therapeutics Exceeds 75% Enrollment in Pivotal Phase 3 NEAT Clinical Trial in Ataxia-Telangiectasia
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Rango diario
1.61 1.67
Rango anual
0.69 2.46
- Cierres anteriores
- 1.62
- Open
- 1.63
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Low
- 1.61
- High
- 1.67
- Volumen
- 279
- Cambio diario
- -0.62%
- Cambio mensual
- -1.23%
- Cambio a 6 meses
- 22.90%
- Cambio anual
- 111.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B