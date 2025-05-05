통화 / QNCX
QNCX: Quince Therapeutics Inc
1.60 USD 0.01 (0.62%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QNCX 환율이 오늘 -0.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.58이고 고가는 1.63이었습니다.
Quince Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QNCX News
- Quince Therapeutics stock price target lowered to $8 by Citizens JMP
- This Lionsgate Studios Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - APA (NASDAQ:APA), Lionsgate Studios (NYSE:LION)
- Quince Therapeutics stock initiated with Market Outperform rating at JMP
- Quince Therapeutics adds immunology expert to scientific advisory board
- Quince Therapeutics to Participate at A-T Society’s 2025 A-T Clinical Research Conference
- Quince Therapeutics Announces Closing of Up to $22 Million Private Placement of Securities
- Quince Therapeutics stock soars after announcing $11.5 million private placement
- Quince Therapeutics raises $11.5 million in private placement
- Quince Therapeutics Exceeds 75% Enrollment in Pivotal Phase 3 NEAT Clinical Trial in Ataxia-Telangiectasia
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
일일 변동 비율
1.58 1.63
년간 변동
0.69 2.46
- 이전 종가
- 1.61
- 시가
- 1.60
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- 저가
- 1.58
- 고가
- 1.63
- 볼륨
- 295
- 일일 변동
- -0.62%
- 월 변동
- -1.84%
- 6개월 변동
- 22.14%
- 년간 변동율
- 110.53%
20 9월, 토요일