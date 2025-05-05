Valute / QNCX
QNCX: Quince Therapeutics Inc
1.60 USD 0.01 (0.62%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QNCX ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.58 e ad un massimo di 1.63.
Segui le dinamiche di Quince Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
QNCX News
- Quince Therapeutics stock price target lowered to $8 by Citizens JMP
- This Lionsgate Studios Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - APA (NASDAQ:APA), Lionsgate Studios (NYSE:LION)
- Quince Therapeutics stock initiated with Market Outperform rating at JMP
- Quince Therapeutics adds immunology expert to scientific advisory board
- Quince Therapeutics to Participate at A-T Society’s 2025 A-T Clinical Research Conference
- Quince Therapeutics Announces Closing of Up to $22 Million Private Placement of Securities
- Quince Therapeutics stock soars after announcing $11.5 million private placement
- Quince Therapeutics raises $11.5 million in private placement
- Quince Therapeutics Exceeds 75% Enrollment in Pivotal Phase 3 NEAT Clinical Trial in Ataxia-Telangiectasia
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Intervallo Giornaliero
1.58 1.63
Intervallo Annuale
0.69 2.46
- Chiusura Precedente
- 1.61
- Apertura
- 1.60
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Minimo
- 1.58
- Massimo
- 1.63
- Volume
- 295
- Variazione giornaliera
- -0.62%
- Variazione Mensile
- -1.84%
- Variazione Semestrale
- 22.14%
- Variazione Annuale
- 110.53%
21 settembre, domenica