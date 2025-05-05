QuotazioniSezioni
QNCX
QNCX: Quince Therapeutics Inc

1.60 USD 0.01 (0.62%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QNCX ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.58 e ad un massimo di 1.63.

Segui le dinamiche di Quince Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.58 1.63
Intervallo Annuale
0.69 2.46
Chiusura Precedente
1.61
Apertura
1.60
Bid
1.60
Ask
1.90
Minimo
1.58
Massimo
1.63
Volume
295
Variazione giornaliera
-0.62%
Variazione Mensile
-1.84%
Variazione Semestrale
22.14%
Variazione Annuale
110.53%
21 settembre, domenica