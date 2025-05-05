Валюты / QNCX
QNCX: Quince Therapeutics Inc
1.62 USD 0.02 (1.25%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QNCX за сегодня изменился на 1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.60, а максимальная — 1.65.
Следите за динамикой Quince Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.60 1.65
Годовой диапазон
0.69 2.46
- Предыдущее закрытие
- 1.60
- Open
- 1.61
- Bid
- 1.62
- Ask
- 1.92
- Low
- 1.60
- High
- 1.65
- Объем
- 126
- Дневное изменение
- 1.25%
- Месячное изменение
- -0.61%
- 6-месячное изменение
- 23.66%
- Годовое изменение
- 113.16%
