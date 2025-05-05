货币 / QNCX
QNCX: Quince Therapeutics Inc
1.62 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QNCX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点1.62和高点1.67进行交易。
关注Quince Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QNCX新闻
- Quince Therapeutics stock price target lowered to $8 by Citizens JMP
- This Lionsgate Studios Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - APA (NASDAQ:APA), Lionsgate Studios (NYSE:LION)
- Quince Therapeutics stock initiated with Market Outperform rating at JMP
- Quince Therapeutics adds immunology expert to scientific advisory board
- Quince Therapeutics to Participate at A-T Society’s 2025 A-T Clinical Research Conference
- Quince Therapeutics Announces Closing of Up to $22 Million Private Placement of Securities
- Quince Therapeutics stock soars after announcing $11.5 million private placement
- Quince Therapeutics raises $11.5 million in private placement
- Quince Therapeutics Exceeds 75% Enrollment in Pivotal Phase 3 NEAT Clinical Trial in Ataxia-Telangiectasia
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
日范围
1.62 1.67
年范围
0.69 2.46
- 前一天收盘价
- 1.62
- 开盘价
- 1.63
- 卖价
- 1.62
- 买价
- 1.92
- 最低价
- 1.62
- 最高价
- 1.67
- 交易量
- 251
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.61%
- 6个月变化
- 23.66%
- 年变化
- 113.16%
