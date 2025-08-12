Moedas / PUBM
PUBM: PubMatic Inc - Class A
8.76 USD 0.13 (1.51%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PUBM para hoje mudou para 1.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.47 e o mais alto foi 8.80.
Veja a dinâmica do par de moedas PubMatic Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.47 8.80
Faixa anual
7.46 17.55
- Fechamento anterior
- 8.63
- Open
- 8.71
- Bid
- 8.76
- Ask
- 9.06
- Low
- 8.47
- High
- 8.80
- Volume
- 415
- Mudança diária
- 1.51%
- Mudança mensal
- 2.94%
- Mudança de 6 meses
- -3.74%
- Mudança anual
- -41.48%
