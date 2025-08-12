시세섹션
통화 / PUBM
PUBM: PubMatic Inc - Class A

8.63 USD 0.01 (0.12%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PUBM 환율이 오늘 -0.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.48이고 고가는 8.74이었습니다.

PubMatic Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
8.48 8.74
년간 변동
7.46 17.55
이전 종가
8.64
시가
8.67
Bid
8.63
Ask
8.93
저가
8.48
고가
8.74
볼륨
1.343 K
일일 변동
-0.12%
월 변동
1.41%
6개월 변동
-5.16%
년간 변동율
-42.35%
