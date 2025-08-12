Валюты / PUBM
PUBM: PubMatic Inc - Class A
8.42 USD 0.27 (3.31%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PUBM за сегодня изменился на 3.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.13, а максимальная — 8.51.
Следите за динамикой PubMatic Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.13 8.51
Годовой диапазон
7.46 17.55
- Предыдущее закрытие
- 8.15
- Open
- 8.19
- Bid
- 8.42
- Ask
- 8.72
- Low
- 8.13
- High
- 8.51
- Объем
- 1.503 K
- Дневное изменение
- 3.31%
- Месячное изменение
- -1.06%
- 6-месячное изменение
- -7.47%
- Годовое изменение
- -43.75%
