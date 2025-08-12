Währungen / PUBM
PUBM: PubMatic Inc - Class A
8.64 USD 0.01 (0.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PUBM hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.47 bis zu einem Hoch von 8.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die PubMatic Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.47 8.80
Jahresspanne
7.46 17.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.63
- Eröffnung
- 8.71
- Bid
- 8.64
- Ask
- 8.94
- Tief
- 8.47
- Hoch
- 8.80
- Volumen
- 875
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 1.53%
- 6-Monatsänderung
- -5.05%
- Jahresänderung
- -42.28%
