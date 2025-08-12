KurseKategorien
Währungen / PUBM
Zurück zum Aktien

PUBM: PubMatic Inc - Class A

8.64 USD 0.01 (0.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PUBM hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.47 bis zu einem Hoch von 8.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die PubMatic Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PUBM News

Tagesspanne
8.47 8.80
Jahresspanne
7.46 17.55
Vorheriger Schlusskurs
8.63
Eröffnung
8.71
Bid
8.64
Ask
8.94
Tief
8.47
Hoch
8.80
Volumen
875
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
1.53%
6-Monatsänderung
-5.05%
Jahresänderung
-42.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K