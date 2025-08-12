通貨 / PUBM
PUBM: PubMatic Inc - Class A
8.64 USD 0.01 (0.12%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PUBMの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり8.47の安値と8.80の高値で取引されました。
PubMatic Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PUBM News
- Can TTD's Strategies & Innovations Shield Stock in an Uncertain Market?
- TD CowenがクラウドサーベイをもとにAlphabet株価目標を270ドルに引き上げ
- Googleが英国投資の一環としてウォルサムクロスにデータセンターを開設
- Googleの株価、242.13米ドルで過去最高値を記録
- The Trade Desk Declines 28% in 3 Months: How to Play the Stock Now?
- Google Stock: Why Digital Ads Are New Ballgame In Antitrust Battle
- Goel, Pubmatic chairman, sells $67k in PUBM stock
- PubMatic (PUBM) CEO Goel sells $371,729 in shares
- Antitrust Remedies Aren't The Only Reason To Buy PubMatic (NASDAQ:PUBM)
- Public Bank stock rating downgraded to Neutral by Nomura on NIM concerns
- Can The Trade Desk's CTV Momentum Fend Off Rising Competition?
- Rosenblatt initiates PubMatic stock with Buy rating on antitrust upside
- PubMatic at Rosenblatt Summit: Navigating AI and DSP Challenges
- PubMatic at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and Market Insights
- Evercore ISI cuts PubMatic stock price target to $12 on DSP headwinds
- Should You Buy the Dip on PubMatic Stock?
- These Analysts Slash Their Forecasts On PubMatic After Q2 Results - PubMatic (NASDAQ:PUBM)
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- Why PubMatic Stock Fell 33.7% This Morning
- PubMatic stock price target lowered to $11 at RBC on DSP headwinds
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
- PubMatic stock rating maintained at Hold by Lake Street Capital Markets
- PubMatic stock drops as Scotiabank cuts price target on weak guidance
- Celanese, Archer Aviation And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Archer Aviation (NYSE:ACHR), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
1日のレンジ
8.47 8.80
1年のレンジ
7.46 17.55
- 以前の終値
- 8.63
- 始値
- 8.71
- 買値
- 8.64
- 買値
- 8.94
- 安値
- 8.47
- 高値
- 8.80
- 出来高
- 875
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 1.53%
- 6ヶ月の変化
- -5.05%
- 1年の変化
- -42.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K