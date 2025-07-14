Moedas / PROV
PROV: Provident Financial Holdings Inc
15.71 USD 0.15 (0.96%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PROV para hoje mudou para 0.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.58 e o mais alto foi 15.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Provident Financial Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PROV Notícias
- Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Provident Financial Holdings Q4 2025 sees EPS miss, stock rises
- Provident Financial Q4 2025 slides: Net income dips as bank maintains strong capital position
- Provident Financial (PROV) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Provident Financial (PROV) Misses Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Provident earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Provident Financial Holdings Q4 earnings miss estimates as net income falls 17%
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Provident Financial declares quarterly dividend of $0.14 per share
- Heritage Financial (HFWA) Q2 Earnings Beat Estimates
- BankFinancial (BFIN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Piper Sandler initiates Provident Financial stock coverage with Neutral rating
Faixa diária
15.58 15.71
Faixa anual
12.98 16.70
- Fechamento anterior
- 15.56
- Open
- 15.70
- Bid
- 15.71
- Ask
- 16.01
- Low
- 15.58
- High
- 15.71
- Volume
- 43
- Mudança diária
- 0.96%
- Mudança mensal
- 1.68%
- Mudança de 6 meses
- 9.10%
- Mudança anual
- 9.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh