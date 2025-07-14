Währungen / PROV
PROV: Provident Financial Holdings Inc
15.79 USD 0.08 (0.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PROV hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.64 bis zu einem Hoch von 15.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Provident Financial Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PROV News
Tagesspanne
15.64 15.80
Jahresspanne
12.98 16.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.71
- Eröffnung
- 15.80
- Bid
- 15.79
- Ask
- 16.09
- Tief
- 15.64
- Hoch
- 15.80
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.51%
- Monatsänderung
- 2.20%
- 6-Monatsänderung
- 9.65%
- Jahresänderung
- 10.42%
